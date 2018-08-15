Эстония потратила на подготовку к Суперкубку УЕФА более 7 миллионов евро

Президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак заявил, что страна и возглавляемая им организация потратили на подготовку к Суперкубку УЕФА более 7 миллионов евро. В матче за этот трофей сегодня, 15 августа, сыграют победитель Лиги чемпионов "Реал" и обладатель кубка Лиги Европы "Атлетико".

- Государство инвестировало 5 миллионов евро в реновацию стадиона, - цитирует ТАСС Похлака. - Федерация добавила еще 2 миллиона евро. И оно того стоит, однозначно. К тому же нужно было завершить реновацию стадиона в любом случае.

Что касается организационных затрат, то это нюансы.

"Реал" – "Атлетико": Суперкубок УЕФА, 15 августа 2018, онлайн-трансляция. Начало – 22.00 (мск)