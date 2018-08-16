Эрнандес после победы над "Реалом" станцевал тверк в трусах. Видео

Защитник "Атлетико" Лукас Эрнандес весело отметил победу в Суперкубке УЕФА против "Реала" (4:2). Радость товарища по команде показал нападающий Антуан Гризманн, выйдя в прямой эфир в Инстаграме.

На видео Эрнандес сначала открыл пиво зубами, потом продемонстрировал бутылку на камеру, а затем рассмешил своих одноклубников, станцевав тверк, будучи в одних трусах.

Накануне "Атлетико" выиграл Суперкубок УЕФА, победив в финале "Реал" 4:2. В составе победителей дублем отметился Диегу Коста, еще по одному мячу в активе Сауля Ньигеса и Коке. У проигравших авторами голов стали Карим Бензема и Серхио Рамос.