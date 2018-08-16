Диегу Коста: "Сегодня пришла наша очередь побеждать"

Нападающий "Атлетико" Диегу Коста после Суперкубка УЕФА против "Реала" (4:2 д.в.) отметил, что команда смогла повернуть все в свою сторону. Форвард был признан лучшим игроком этой встречи, записав на свой счет дубль и самый быстрый гол в истории турнира.

- Когда вы играете против такой команды, как "Реал", все может случиться. Я думаю, мы отлично сыграли, смогли развернуть все в нашу сторону, - приводит пресс-служба УЕФА слова Косты.

Рамос? Он отличный игрок. Вообще мы друзья, но на поле не дружим. То, что происходит на поле, остается на поле. Я не играл в финале Лиги чемпионов в 2014 году и хотел провести полную игру с "Реалом", как это произошло сегодня. Они всегда побеждали нас в таких финалах, но сегодня была наша очередь.