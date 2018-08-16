Диего Симеоне: "Победа в Суперкубке УЕФА придаст "Атлетико" новые силы"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после Суперкубка УЕФА против "Реала" (4:2 д.в.) отметил, что команда была хорошо готова к игре. По его словам, эта победа придаст футболистам новые силы.

- Мы сделали хорошие замены, которые придали нам дополнительную энергию и силы, - приводит пресс-служба УЕФА слова Симеоне. - Это был необыкновенный вечер для Косты. Очевидно, у нас отличная команда. Это то, что нам нужно - все футболисты хорошо готовы.

Во время последних финалов ряд факторов не позволял нам победить. Мы выиграли финал Кубка и Суперкубка Испании, сегодня снова победили в Европе. Это придаст нам новые силы. Сейчас будем праздновать, но уже завтра будем думать об игре с "Валенсией. От матча к матчу должны улучшать свою игру насколько это возможно.