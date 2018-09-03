Данни: "Победа в матче за Суперкубок УЕФА – лучший момент в карьере"

Бывший капитан "Зенита" Данни в интервью клубной пресс-службе поделился воспоминаниями от победы над "Манчестер Юнайтед" (2:1) в матче за Суперкубок УЕФА. Та встреча, состоявшаяся 29 августа 2008 года, стала для португальца дебютной в составе сине-бело-голубых. В ней он забил победный гол.

– Вы дебютировали за "Зенит" в матче против "Манчестер Юнайтед" в Суперкубке Европы. Помните ту игру?

– Отлично помню! Мы знали, против кого нам предстоит играть, знали, как сложно придется. Но у нас тоже был отличный состав, мы верили в себя и в то, что можем выиграть. Первый мой матч за "Зенит" – и сразу такой значимый! Я горд тем, что в тот момент оказался на поле.

– Трудно было найти взаимопонимание на поле с новыми партнерами?

– Для меня это не составило труда. В "Зените" были собраны отличные футболисты, настоящие профессионалы, так что играть с ними было одно удовольствие. На тот момент я провел лишь одну тренировку вместе с командой, сразу после этого мы отправились в Монако и обыграли "Манчестер Юнайтед".

– Поскольку трофей разыгрывается в одном матче, есть мнение, что ведущие клубы не очень-то и стремятся его завоевать. Но "МЮ" играл в сильнейшем на тот момент составе.

– Суперкубок УЕФА в первую очередь был важен для "Зенита", который на тот момент пытался закрепиться на европейской арене, привыкал играть против сильных соперников. Рад, что стал частью этого невероятного клуба. Ну а победа в Суперкубке – достижение, конечно, историческое для нас.

– Вы не удивились, что на стадионе большинство болело за "Зенит"?

– Тогда – да, удивился. Мы ждали огромную армию болельщиков "Манчестер Юнайтед", а когда вышли на поле, увидели, что стадион "Луи II" на 75 процентов сине-бело-голубой! Поддержка болельщиков подарила нам еще большую мотивацию в тот прекрасный вечер.

– Какое воспоминание о той игре самое яркое?

– Конечно, финальный свисток, ознаменовавший нашу победу. Помню матч целиком, свой гол, жену Петру, которая болела за меня на трибуне, сыновей, которые звонили после игры. В тот день я пережил лучший момент в своей карьере.