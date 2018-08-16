"Атлетико" победил "Реал" в Суперкубке УЕФА

"Атлетико" в матче за Суперкубок УЕФА обыграл "Реал" (4:2 в дополнительное время). В составе победителей дублем отметился Диегу Коста, еще по одному мячу в активе Сауля Ньигеса и Коке. У проигравших авторами голов стали Карим Бензема и Серхио Рамос.

"Матрасники" в матчах за этот трофей продолжают демонстрировать 100-процентуню эффективность – в трех играх они завоевали три суперкубка. "Королевский клуб", в свою очередь, проиграл в матче за этот трофей под эгидой УЕФА впервые с 2000 года, когда уступил "Галатасараю" (1:2 д.в.).

"Реал" принимал участие в этой игре в качестве победителя Лиги чемпионов, а "Атлетико" – Лиги Европы.

Суперкубок УЕФА

"Реал" - "Атлетико" - 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Судья: Марчиняк (Польша).

Голы: Диегу Коста, 1 (0:1). Бензема, 27 (1:1). Серхио Рамос, 63 - с пенальти (2:1). Диегу Коста, 79 (2:2). Сауль, 98 (2:3). Коке, 104 (2:4).

"Реал": Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Марселу, Каземиру (Себальос, 76), Кроос (Майораль, 102), Иско (Васкес, 83), Бэйл, Бензема, Асенсио (Модрич, 57).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Эрнандез, Сауль, Коке, Эрнандес (Витоло, 71), Лемар (Партей, 90+1), Гризманн (Корреа, 57), Диегу Коста (Хименес, 109).

Предупреждения: Асенсио, 35. Марселу, 54. Корреа, 60. Диегу Коста, 62. Себальос, 90+1. Модрич, 101. Витоло, 105+3. Серхио Рамос, 112.

15 августа. Таллин. Стадион A Le Coq Arena (Lillekula Arena).