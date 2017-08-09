Андер Эррера: "Манчестер Юнайтед" будет бороться за все трофеи"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера после поражения от "Реала" (1:2) в финальном матче Суперкубка УЕФА подчеркнул, что команде некогда переживать по этому поводу. По словам хавбека, "Красные дьяволы" должны думать о ближайшей игре чемпионата Англии.

- "Манчестер Юнайтед" некогда расстраиваться, потому что в воскресенье стартует чемпионат Англии, - приводит пресс-служба манкунианцев слова Эрреры. - В этом сезоне мы будем бороться за победу в каждом турнире.

В прошлом году мы выиграли три трофея, но выбыли из борьбы в премьер-лиге. Но теперь это - одна из наших целей. Клуб участвует в четырех турнирах и хочет их выиграть.

Напомним, что в матче 1-го тура английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Вест Хэмом". Встреча состоится 13 августа, начало матча - 18.00 по московскому времени.