15-я победа испанского клуба в Суперкубке УЕФА

"Атлетико" обыграл "Реал" в Суперкубке УЕФА - 4:2 в дополнительное время. Клуб из Испании выиграл этот трофей в 15-й раз - чаще команд из других стран. На втором месте по этому показателю идет Италия - 9 трофеев, на третьем - Англия с 7-ю кубками.

Что касается отечественных клубов, то в 2008 году данный трофей взял "Зенит", победивший "Манчестер Юнайтед" (2:1). Из советских команд Суперкубок выигрывало киевское "Динамо", в 1975 году дважды победившее "Баварию" (1:0, 2:0).

Страны, чьи клубы чаще всего выигрывали Суперкубок УЕФА