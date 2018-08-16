15-я победа испанского клуба в Суперкубке УЕФА

"Атлетико" обыграл "Реал" в Суперкубке УЕФА - 4:2 в дополнительное время. Клуб из Испании выиграл этот трофей в 15-й раз - чаще команд из других стран. На втором месте по этому показателю идет Италия - 9 трофеев, на третьем - Англия с 7-ю кубками.
Что касается отечественных клубов, то в 2008 году данный трофей взял "Зенит", победивший "Манчестер Юнайтед" (2:1). Из советских команд Суперкубок выигрывало киевское "Динамо", в 1975 году дважды победившее "Баварию" (1:0, 2:0).
Страны, чьи клубы чаще всего выигрывали Суперкубок УЕФА
|
Страна
|
Количество побед
|
Клубы
|
Испания
|
15
|
"Барселона" (5), "Реал" (4), "Атлетико" (3), "Валенсия" (2), "Севилья" (1)
|
Италия
|
9
|
"Милан" (5), "Ювентус" (2), "Лацио", "Парма" (по 1)
|
Англия
|
7
|
"Ливерпуль" (3), "МЮ", "Челси", "Ноттингем Форест", "Астон Вилла" (по 1)
|
Голландия
|
3
|
"Аякс" (3)
|
Бельгия
|
3
|
"Андерлехт" (2), "Мехелен" (1)