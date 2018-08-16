00:35 | Футбол — Суперкубок УЕФА

15-я победа испанского клуба в Суперкубке УЕФА


"Атлетико" обыграл "Реал" в Суперкубке УЕФА - 4:2 в дополнительное время. Клуб из Испании выиграл этот трофей в 15-й раз - чаще команд из других стран. На втором месте по этому показателю идет Италия - 9 трофеев, на третьем - Англия с 7-ю кубками.

Что касается отечественных клубов, то в 2008 году данный трофей взял "Зенит", победивший "Манчестер Юнайтед" (2:1). Из советских команд Суперкубок выигрывало киевское "Динамо", в 1975 году дважды победившее "Баварию" (1:0, 2:0).

Страны, чьи клубы чаще всего выигрывали Суперкубок УЕФА

Страна

Количество побед

Клубы

Испания

15

"Барселона" (5), "Реал" (4), "Атлетико" (3), "Валенсия" (2), "Севилья" (1)

Италия

9

"Милан" (5), "Ювентус" (2), "Лацио", "Парма" (по 1)

Англия

7

"Ливерпуль" (3), "МЮ", "Челси", "Ноттингем Форест", "Астон Вилла" (по 1)

Голландия

3

"Аякс" (3)

Бельгия

3

"Андерлехт" (2), "Мехелен" (1)
Реал - Атлетико

 

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