"Зенит" вспомнил путь к Кубку УЕФА. Видео

"Зенит" на официальной странице в Твиттере опубликовал ролик, посвященный десятилетию победы в финале Кубка УЕФА. 14 мая 2008 года питерцы в решающем матче обыграли "Рейнджерс" (2:0).
На пути к финалу и первому в своей истории еврокубку сине-бело-голубые прошли "ВиОн", "Стандард", АЗ, "Лариссу", "Нюрнберг", "Эвертон", "Вильярреал", "Марсель", "Байер", "Баварию".
Воспоминаниями о победе в матче на стадионе "Сити оф Манчестер" поделились Константин Зырянов, Анатолий Тимощук, Владислав Радимов и Андрей Аршавин.
Плей-офф Кубка УЕФА: "Зенит-ТВ" рассказывает обо всех матчах сине-бело-голубых на пути к заветному трофею 🏆 pic.twitter.com/YOEK6VoXjR– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 14 мая 2018 г.
shpasic
наверное, лучший состав Зенита в новое время. да ещё и с огнём в глазах.
14:11