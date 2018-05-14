13:50 | Футбол — Кубок УЕФА

"Зенит" вспомнил путь к Кубку УЕФА. Видео

1

"Зенит" на официальной странице в Твиттере опубликовал ролик, посвященный десятилетию победы в финале Кубка УЕФА. 14 мая 2008 года питерцы в решающем матче обыграли "Рейнджерс" (2:0).

На пути к финалу и первому в своей истории еврокубку сине-бело-голубые прошли "ВиОн", "Стандард", АЗ, "Лариссу", "Нюрнберг", "Эвертон", "Вильярреал", "Марсель", "Байер", "Баварию".

Воспоминаниями о победе в матче на стадионе "Сити оф Манчестер" поделились Константин Зырянов, Анатолий Тимощук, Владислав Радимов и Андрей Аршавин.

Путь "Зенита" к Кубку УЕФА. Все матчи (видео)

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

наверное, лучший состав Зенита в новое время. да ещё и с огнём в глазах.

14:11

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!