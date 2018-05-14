"Зенит" вспомнил путь к Кубку УЕФА. Видео

"Зенит" на официальной странице в Твиттере опубликовал ролик, посвященный десятилетию победы в финале Кубка УЕФА. 14 мая 2008 года питерцы в решающем матче обыграли "Рейнджерс" (2:0).

На пути к финалу и первому в своей истории еврокубку сине-бело-голубые прошли "ВиОн", "Стандард", АЗ, "Лариссу", "Нюрнберг", "Эвертон", "Вильярреал", "Марсель", "Байер", "Баварию".

Воспоминаниями о победе в матче на стадионе "Сити оф Манчестер" поделились Константин Зырянов, Анатолий Тимощук, Владислав Радимов и Андрей Аршавин.

Плей-офф Кубка УЕФА: "Зенит-ТВ" рассказывает обо всех матчах сине-бело-голубых на пути к заветному трофею 🏆 pic.twitter.com/YOEK6VoXjR – ФК "Зенит" (@zenit_spb) 14 мая 2018 г.

Путь "Зенита" к Кубку УЕФА. Все матчи (видео)