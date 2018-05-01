"Зенит" - "Бавария": десятилетие разгрома. Ретро-видео

"Зенит" в официальном Твиттере напомнил о десятилетии одного из самых успешных матчей в современной истории. 1 мая 2008 года в ответном матче 1/2 финала Кубка УЕФА питерцы разгромили "Баварию" со счетом 4:0 и вышли в финал.

14 мая в финальном матче "Зенит" победил "Рейнджерс" (2:0) и завоевал первый еврокубковый трофей в истории. В том же году команда выиграла и Суперкубок Европы, одолев "Манчестер Юнайтед" (2:1).

Из участников исторического матча защитник Александр Анюков до сих пор защищает цвета "Зенита". Также в составе команды числится хавбек Виктор Файзулин, не выходивший на поле с 2015 года.