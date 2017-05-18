Валерий Газзаев: "Финал Кубка УЕФА для каждого из нас был матчем всей жизни!"

12 лет назад, 18 мая 2005-го, ЦСКА Валерия Газзаева выиграл Кубок УЕФА. Корреспондент "СЭ" обратился к знаменитому тренеру, чтобы тот вспомнил этот триумфальный для всего российского футбола день.

– Для всех поклонников отечественного футбола 18 мая – особенная дата, – говорит Газзаев, который сейчас является заместителем главы комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы РФ. – Ведь когда на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне был обыгран португальский "Спортинг", ЦСКА стал первым в истории российского футбола обладателем Кубка УЕФА.

Каждый из нас хотел тогда сыграть "матч всей жизни"! Я никогда не видел такого единства и сплоченности вокруг одной цели. Думаю, что в конечном итоге именно настрой команды стал решающим фактором нашей победы.

Это была, действительно, команда мечты! Игорь Акинфеев, братья Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Вагнер Лав, Юрий Жирков, Евгений Алдонин, Ивица Олич, Элвер Рахимич, ну и конечно, талантливейший Даниэл Карвалью... Каждый футболист того ЦСКА обладал огромным потенциалом. И каждый отдал на поле всё, что мог. Без остатка. Они совершенно справедливо стали легендами российского футбола. Ведь до этого никто не мог даже представить, что такая победа в принципе возможна! Уверен, сегодняшней российской сборной было бы неплохо помнить, что главная цель для любого спортсмена – победа!

Играешь ты в чемпионате России – так ставь цель победить! Попал в Лигу Европы – так стремись дойти до финала. И на ЧМ-2018 мы должны ставить перед собой самые амбициозные задачи и сделать всё возможное для их достижения! Только так и не иначе становятся чемпионами! (Дмитрий СИМОНОВ)

12 лет победе ЦСКА в Кубке УЕФА