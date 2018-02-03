В интернете продают медаль "Шахтера" за победу в Кубке УЕФА

На одном из интернет-сайтов для размещения объявлений выставили на продажу медаль "Шахтера" за победу в Кубке УЕФА в сезоне 2008/2009. Цена составляет 260 000 гривен (около 530 000 рублей).

Отметим, что медали получали не только игроки и тренерский штаб, но и персонал донецкой команды.

Напомним, что "Шахтер" в финале переиграл "Вердер" со счетом 2:1 и стал последним победителем в истории турнира и первым украинским клубом, выигравшим Кубок УЕФА.