00:05 | Футбол — Кубок УЕФА

В интернете продают медаль "Шахтера" за победу в Кубке УЕФА

Медаль за победу в Кубке УЕФА.
Медаль за победу в Кубке УЕФА.
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На одном из интернет-сайтов для размещения объявлений выставили на продажу медаль "Шахтера" за победу в Кубке УЕФА в сезоне 2008/2009. Цена составляет 260 000 гривен (около 530 000 рублей).

Отметим, что медали получали не только игроки и тренерский штаб, но и персонал донецкой команды.

Напомним, что "Шахтер" в финале переиграл "Вердер" со счетом 2:1 и стал последним победителем в истории турнира и первым украинским клубом, выигравшим Кубок УЕФА.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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