Павел Погребняк: "В полуфинале Кубка УЕФА с "Баварией" у меня залетало все"

Сегодня 10 лет с победы "Зенита" над "Баварией" (4:0) в полуфинале Кубка УЕФА. Интервью "СЭ" дал один из героев матча Павел Погребняк, который в той игре оформил дубль.

– Было какое-то предчувствие, что разорвете "Баварию"?

– Нет, ни в коем случае! Думал, все решит один гол. Мы были даже готовы к дополнительному времени. Никто не ожидал такого результата.

Поэтому Аршавин, пропускавший встречу из-за дисквалификации, после финального свистка сказал: "Я удивлен, в каком вы порядке! Я вам не нужен". В общем, посмеялись, пошутили. Естественно, куда же мы без него? (Улыбается.)

– 4:0 – счет по игре?

– У Клозе был хороший момент в дебюте – до моего гола. Тони не забил. Конечно, никто от нас такого не ждал. Но у меня тогда залетало все. Открыл счет, потом Зырянов продемонстрировал свое мастерство, и мы создали неплохой задел. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Павла Погребняка - скоро на sport-express.ru