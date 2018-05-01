Павел Погребняк: "Русская мафия купила "Баварию"? Бред!"

Сегодня 10 лет с победы "Зенита" над "Баварией" (4:0) в полуфинале Кубка УЕФА. Интервью "СЭ" дал один из героев матча Павел Погребняк, который в той игре оформил дубль.

– Как потом реагировали на новости о том, что "Баварию" купила русская мафия, тамбовская ОПГ? Даже называлась конкретная сумма – 50 миллионов за конкретный счет – 4:0.

– Даже писали, что был "заказан" конкретный счет?

– Да.

– Что тут сказать… Наверное, такие разговоры могут, как правило, появляться только после побед российских команд. Даже не знаю, почему такое происходит. Тогда у нас не было никаких эмоций по поводу подобных публикаций. Просто все посмеялись и все. Бред какой-то.

– Потом даже некоторые люди задавались вопросом: а не специально ли рассыпалась "стенка" при первом голе Погребняка?

– Ну да, ну да. А еще игроки "Баварии", наверное, знали, куда начнет финтить Зырянов в эпизоде со вторым голом. Поэтому и побежали совсем в другую сторону… Да ну. Бред какой-то. Зачем это комментировать? Может, нам завидуют? Или еще что-то. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Павла Погребняка