Ивица Олич: "Победу с ЦСКА в Кубке УЕФА буду помнить всю жизнь"

Экс-нападающий ЦСКА Ивица Олич, выступающий за клуб второй бундеслиги "Мюнхен 1860", отметил, что был готов завершить карьеру летом 2016 года, информирует еженедельник "Футбол". Также хорват рассказал, что до конца чемпионата России постарается посетить один из домашних матчей армейцев.

– Вам 37 лет. И вы согласились играть во второй бундеслиге. Как так получилось?

– На самом деле я был готов завершить карьеру прошлым летом, когда у меня закончился контракт с "Гамбургом". Но потом мне позвонили из "Мюнхена 1860", и мой хороший друг, тренер, спросил, есть ли у меня возможность задержаться в футболе еще на один сезон. Я ему ответил, что мне не хочется играть во второй лиге – это нелегко. Но его это, похоже, не убедило. Он позвонил второй раз, потом пятый, десятый, и в конце концов мы договорились о беседе. Я приехал в Мюнхен – и остался.

– Сейчас получаете то же удовольствие от футбола, что и раньше?

– Не знаю. Да сейчас для меня это и не особо важно. Я сразу сказал руководству, что хочу попробовать поиграть полгода. Если колено не подведет, то отыграю оставшуюся часть сезона.

– А когда вы играли за ЦСКА, вас не мучили вопросы о здоровье?

– У нас была самая лучшая команда. Конечно, против нас выходили сильные соперники, но они не были такого высокого уровня, как ЦСКА. Из-за этого мы могли четыре года легко бороться за чемпионство. Но потом укрепился "Зенит", два года подряд побеждал "Рубин", "Локомотив" временами очень давил. Стало сложнее. Сейчас все по-другому. ЦСКА теперь не сможет выигрывать золотые медали два-три года подряд. А в этом году команде будет особенно тяжело. Но еще есть много матчей до конца, и я верю в лучшее.

– То есть вы следите за ЦСКА, так?

– Конечно.

– Тогда напомню вам об обещании посетить новый стадион армейцев.

– Сезон в Германии заканчивается в мае. По возможности, если успею на какие-нибудь игры, приеду в конце весны.

– Самый памятный момент в ЦСКА?

– Один момент я буду помнить всю жизнь. День, когда мы взяли Кубок УЕФА. Мало кто верил в нашу победу. В Лиссабоне стадион был забит болельщиками "Спортинга". Давление было очень сильным. Но мы их обыграли. И для меня это самый большой успех в карьере.

– И премиальные – тоже?

– Да я уж не помню. Скажу одно: деньги тогда и близко не были на первом месте. Поэтому мы больше радовались победе, а не сумме, которую получили за нее.