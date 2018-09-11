День в истории. 22 года вратарскому подвигу Андрея Тихонова

Ровно 22 года назад, 11 сентября 1996 года, полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов в первом матче первого раунда Кубка УЕФА против "Силькеборга" был вынужден сыграть на позиции вратаря. Хавбек сменил амплуа после того, как с поля на 89-й минуте был удален голкипер Руслан Нигматуллин.

Тихонов не только сменил футболку на вратарский свитер, но и отметился спасением после удара со штрафного. Красно-белые довели тот матч до победы со счетом 3:2, в ответной игре они также были сильнее – 2:1.

Путь "Спартака" в том розыгрыше Кубка УЕФА завершился во втором раунде – москвичи по сумме двух встреч уступили "Гамбургу" (0:3 – на выезде, 2:2 – дома).

Как Тихонов защищал ворота "Спартака"