Зотов интересен "Енисею"

Как стало известно "СЭ", лидер первенства ФНЛ рассматривает возможность аренды до конца сезона-2017/18 27-летнего полузащитника "Динамо" Александра Зотова. При этом красноярцы хотели бы и в дальнейшем сохранить хавбека в своей команде.

Футболист имеет опыт работы с главным тренером "Енисея" Дмитрием Аленичевым: в 2014-2015 годах Зотов выступал под его руководством в тульском "Арсенале" и "Спартаке".

В составе бело-голубых игрок в этом чемпионате России провел 14 матчей (2 гола), а также принял участие в одной встрече Кубка страны. (Вячеслав КОРОТКИН)