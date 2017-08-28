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13:15 | Футбол — Трансферы

Зоран Тошич: "Я договорился о возвращении в "Партизан"

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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о том, что он продолжит свою карьеру в "Партизане". По его словам, он подпишет с клубом трехлетний контракт.

- Я договорился о возвращении в "Партизан", - цитирует "Спортски журнал" Тошича. – Я очень рад вернуться в этот клуб. Мы договорились о сотрудничестве на три года. Во вторник об этом будет объявлено официально.

Напомним, ранее Тошич стал свободным агентом. В прошлом сезоне серб провел в чемпионате России 24 матча, в Лиге чемпионов – 4 поединка. До красно-синих хавбек выступал в Германии – за "Кельн".

 
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Алексей73

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