Зоран Тошич: "Я договорился о возвращении в "Партизан"

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о том, что он продолжит свою карьеру в "Партизане". По его словам, он подпишет с клубом трехлетний контракт.

- Я договорился о возвращении в "Партизан", - цитирует "Спортски журнал" Тошича. – Я очень рад вернуться в этот клуб. Мы договорились о сотрудничестве на три года. Во вторник об этом будет объявлено официально.