Златан Ибрагимович: "Переход в "Наполи"? Посмотрим"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович не стал опровергать слухи о вероятном переходе в "Наполи". Ранее сообщалось, что руководители итальянской команды мечтают видеть в своих рядах шведского форварда.

– "Наполи"? Посмотрим, – цитирует Corriere dello Sport Ибрагимовича. – Я счастлив в действующем клубе, но никогда не знаешь, что случится в будущем. Мой контракт подписан по схеме "1+1". У меня осталось не так много времени для выступления на большом уровне, поэтому я хочу получать удовольствие и приносить пользу.