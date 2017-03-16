12:28 | ФУТБОЛ — Трансферы

Златан Ибрагимович: "Переход в "Наполи"? Посмотрим"

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович не стал опровергать слухи о вероятном переходе в "Наполи". Ранее сообщалось, что руководители итальянской команды мечтают видеть в своих рядах шведского форварда.

– "Наполи"? Посмотрим, – цитирует Corriere dello Sport Ибрагимовича. – Я счастлив в действующем клубе, но никогда не знаешь, что случится в будущем. Мой контракт подписан по схеме "1+1". У меня осталось не так много времени для выступления на большом уровне, поэтому я хочу получать удовольствие и приносить пользу.

Дополнительная информация

http://admkrai.krasnodar.ru/content/14/show/367636/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ботаникум

А оно тебе надо, Златан, это "На-поле"???????? Может, лучше в Поднебесную махнуть на "заработки" и ЭКЗОТИКУ? На Хулька с Одуваном посмотришь!!!

13:22

баламошка

Златану ещё не надоело туда-сюда бегать?

13:01

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