Златан Ибрагимович: "Наполи"? Неаполитанцам придется немного подождать"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович не стал опровергать слухи о вероятном переходе в "Наполи". Ранее сообщалось, что руководители итальянской команды мечтают видеть в своих рядах шведского форварда.

– Переход в "Наполи"? Никогда не знаешь, как все сложится, – цитирует The Sun Ибрагимовича. – Отмечу, что я счастлив в действующем клубе, так что неаполитанцам придется немного подождать. Посмотрим, как все сложится. Переход в "Манчестер Юнайтед" был серьезным вызовом для меня, я хотел изменить историю клуба.