Зинедин Зидан: "Роналду и Неймар смогли бы сыграться друг с другом"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что Неймар и Криштиану Роналду смогли бы сыграться друг с другом. Вместе с тем, французский специалист отказался комментировать слухи о переговорах между бразильцем и мадридцами.

- Сейчас я волнуюсь только о том, что происходит сейчас. Разговаривать с руководством о следующем сезоне будем после финала Лиги чемпионов, - приводит Goal слова Зидана. - И сейчас я не могу говорить о Неймаре или других игроках.

Хорошие футболисты всегда совместимы друг с другом. Помню, как говорили, что мы с Джоркаеффом е сможем играть вместе, но затем мы выиграли чемпионат мира. Не знаю, ведет ли "Реал" переговоры с Неймаром. Не говорил с ним лично, потому что не принимаю участия в таких вещах. Мы должны закончить сезон, после чего будем беспокоиться обо всем остальном.