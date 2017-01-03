Зинедин Зидан: "Мората хочет вернуться в "Ювентус"? Не думаю, что это правда"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан опроверг информацию о возможном возвращении нападающего сборной Испании Альваро Мораты в "Ювентус". Ранее сообщалось, что форвард выразил желание вернуться в Турин ради игровой практики. В текущем сезоне чемпионата Испании 24-летний футболист провел 12 матчей и забил 5 мячей.

– Я не думаю, что это правда, – цитирует Football Italia Зидана. – Я вижу, что он счастлив в "Реале", потому что это его дом. Он хорошо работает на тренировках и является важной частью нашего проекта. Лучше всего, конечно, спросить у него самого.