Зинченко официально отдан в аренду в ПСВ

Футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко перешел в голландский ПСВ на правах аренды. Срок аренды рассчитан на год с право продления еще на один сезон.

Напомним, что Зинченко перешел в "Манчестер Сити" из "Уфы" за 2 миллиона евро, сообщает официальный сайт голландской команды. В сезоне-2015/16 Зинченко на клубном уровне принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.