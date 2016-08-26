17:18 | ФУТБОЛ — Трансферы

Зинченко официально отдан в аренду в ПСВ

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Футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко перешел в голландский ПСВ на правах аренды. Срок аренды рассчитан на год с право продления еще на один сезон.

Напомним, что Зинченко перешел в "Манчестер Сити" из "Уфы" за 2 миллиона евро, сообщает официальный сайт голландской команды. В сезоне-2015/16 Зинченко на клубном уровне принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Vin benzin

кто то наивно полагал что он в основной состав пройдет?

17:52

totti777

не потянул, а сколько разговоров то было

17:34

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