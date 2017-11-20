Зидан согласился на трансфер Санчеса из "Арсенала" в "Реал"

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес может продолжить карьеру в "Реале". Как сообщает TribalFootball, руководство мадридского клуба сделало чилийца главной трансферной целью зимы. Контракт Санчеса с "Арсеналом" истекает следующим летом, что облегчит ведение переговоров для "Реала", который готов заплатить за игрока 35 миллионов евро.

По данным источника, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан дал согласие на трансфер экс-игрока "Барселоны", поскольку хочет решить проблему с низкой результативностью форвардов.