20:54 | ФУТБОЛ — Трансферы

Зидан хочет привести в "Реал" 16-летнего "нового Месси" сборной Люксембурга?

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Полузащитник "Метца" и сборной Люксембурга Венсан Тилл попал в сферу интересов "Реала", утверждает Le Quotidien. Источник ссылается на членов семьи 16-летнего футболиста, с которыми о вероятном переезде в Испанию разговаривал главный тренер "Королевского клуба" Зинедин Зидан.

В связи с трансферным баном мадридцев стороны договорились поддерживать связь и заключить соглашение в начале 2018 года, когда отстранение "Реала" от трансферной деятельности завершится. Отметим, что Тилл считается одним из самых талантливых футболистов своего поколения, которого именуют "новый Месси".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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PitersS

Нового Месси и в России, вроде, находили, но, на него спроса не нашлось..

21:54

механик39

Я уж подумал ,что Кокорина .

21:31

Vorlod

Если он новый Месси , то какая ему сборная Люксембурга ? Бенилюкс большой .

21:20

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