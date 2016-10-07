Зидан хочет привести в "Реал" 16-летнего "нового Месси" сборной Люксембурга?

Полузащитник "Метца" и сборной Люксембурга Венсан Тилл попал в сферу интересов "Реала", утверждает Le Quotidien. Источник ссылается на членов семьи 16-летнего футболиста, с которыми о вероятном переезде в Испанию разговаривал главный тренер "Королевского клуба" Зинедин Зидан.

В связи с трансферным баном мадридцев стороны договорились поддерживать связь и заключить соглашение в начале 2018 года, когда отстранение "Реала" от трансферной деятельности завершится. Отметим, что Тилл считается одним из самых талантливых футболистов своего поколения, которого именуют "новый Месси".