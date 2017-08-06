Жулиану: "Зенит" готов продать меня"

Полузащитник "Зенита" Жулиану признался, что российский клуб может расстаться с ним. По словам бразильца, Роберто Манчини не видит футболиста в основном составе. Ранее сообщалось, что 27-летний хавбек хочет сменить команду, чтобы не потерять место в составе сборной Бразилии.

- В клубе произошли некоторые изменения, - приводит GloboEsporte слова Жулиану. - Пришел новый тренер, привел нескольких важных для себя игроков. Один из них - Дриусси. Он моложе меня и у нас схожие функции. Манчини не общался со мной по этому поводу.

Я сам пообщался с руководством "Зенита". Мне нужна стабильная игровая практика, ведь моя мечта - сыграть на чемпионате мира в России. У меня есть возможность, есть шанс. Нужно лишь все время подтверждать высокий уровень.

В "Зените" мне сказали, что готовы продать меня за те же деньги, за которые покупали. Надеюсь, до закрытия трансферного окна мы найдем решение этого вопроса.