Жулиану: "Зенит" готов продать меня"

Полузащитник "Зенита" Жулиану признался, что российский клуб может расстаться с ним. По словам бразильца, Роберто Манчини не видит футболиста в основном составе. Ранее сообщалось, что 27-летний хавбек хочет сменить команду, чтобы не потерять место в составе сборной Бразилии.
- В клубе произошли некоторые изменения, - приводит GloboEsporte слова Жулиану. - Пришел новый тренер, привел нескольких важных для себя игроков. Один из них - Дриусси. Он моложе меня и у нас схожие функции. Манчини не общался со мной по этому поводу.
Я сам пообщался с руководством "Зенита". Мне нужна стабильная игровая практика, ведь моя мечта - сыграть на чемпионате мира в России. У меня есть возможность, есть шанс. Нужно лишь все время подтверждать высокий уровень.
В "Зените" мне сказали, что готовы продать меня за те же деньги, за которые покупали. Надеюсь, до закрытия трансферного окна мы найдем решение этого вопроса.
Thergothon
Revelator78, трансферная стоимость его выросла немного. Брали его за весьма скромные деньги. При этом выше рыночной стоимости на MV. Сейчас он там стоит дороже даже цены покупки. Вторая половина сезона у него вышла не очень, но лямов за 10 его можно продать.
11:19 6 августа
serzheo
А вот это напрасно. Как Жулик умеет играть мы наблюдали год назад и не факт что у Дриусси получится. Можно подождать хотя бы до зимы, посмотреть что и как.
11:18 6 августа
Гы
ravilius777____и это тоже пройдет, труба и питерские в Москве же не вечно, не будет трубы будет снова подвал первой лиги, все вернется____________________________ Я так понимаю, что в этот счастливый для страны миг вернется и Стаканыч, и чемпионства поросят в одну калитку? Ждем всей страной.)
10:52 6 августа
foreverCSKAforever
Нужно Жулику с руководством перетереть, чтобы бесплатно отпустили. Ломбертс же как-то договорился с ними.
10:50 6 августа
SergeyKa
Проект что я лично не вижу, чтобы Дриусси хотя бы чуть-чуть достигал уровня Жулиану.
10:44 6 августа
Serenky25
Отвечаю..Я выспался..И заметьте...я никого не оскорблял...А Вилков рассудит.. всем удачи.. а Сапсан это сейчас...а не вчера...
10:20 6 августа
SpaMan
Багаж Плаческу не продается, багаж просит его купить.
10:17 6 августа
Revelator78
Все по делу, только есть моменты - Трансферная стоимость его реально упала, за время игры в СОГАЗе и прочих лигах Европы. Стоит он немало, лет ему тоже - 27 это уже вынь да положь готовый результат. А у Жулиану с результатом проблема - если даже ЦЫГАН предпочитал ему разобранного Данни. Так что, может Галицкий, а может и Леонид Арнольдович и потянут его трансфер. В любом случае Жулиану еще может вернутся на топ уровень, и это реально даже играя в СОГАЗе. Главное попасть в клуб, который способен будет дойти до 1/4 любого еврокубка. Тогда и мечта о лавке в сборной на ЧМ-2018 будет реальна.
10:16 6 августа
Subulcus
Даже на спортивном сайте плачь вечно обиженных и вечно обделённых.. Могу посоветовать по ныть по поводу перехода Неймара в ПСЖ за 222 млн евро...
09:54 6 августа
Subulcus
Serenky25 SmilefH1121 трансферная политика зенита это позор..скупка игроков что бы их на лавки посадить..сборная аргентины...мне даже 16 рублей жалко...А пир во время чумы это..не вовремя Питер жирует ------------------ А что тогда в Москве с той же реновацией.. Когда 300 000 людей по всей стране живут в ветхом и аварийном?..Позор ты видишь когда смотришься в зеркало.... У Зенита с трансферной политикой всё в порядке... А "жирует" Питер только в твоих фантазиях.... Есть тип людей которые всегда ныли и будут ныть....И завистливо хрюкать из-за забора глядя на успехи других
09:50 6 августа
oleg_Spb
Serenky25 Предлагаю господа не ссориться...а просто сегодня выиграть..надеюсь Вилков свою карьеру не поставил на игру..09:18 ..........................Привет, Серенький, ты (Вы) к нам вчера на Сапсане приехал, как дела, хоть выспался в эту ночь?
09:39 6 августа
Serenky25
Предлагаю господа не ссориться...а просто сегодня выиграть..надеюсь Вилков свою карьеру не поставил на игру..
09:18 6 августа
ЗЮК
Производственник баламошка Бомжам легко, они за чужие бабки, что угодно с тобой готовы сделать. Фурсенка и Сарасания с удовольствием выкинут чужие бабки на ветер. "Готовы продать за те же деньги, за которые покупали". Смяшно. А кто вернёт российским бабушкам те деньги, когда ты не играл, а тебе платили ИХ зарплату?! Ты, хотя, ни в чём не виноват, а вот их адово пламя поглотит...В том числе и благодаря самому ржачному президенту РФС - "Ф" мы находимся на 63 месте в рейтинге. Ё....й клоун. 06:18 ========================================================================================================= Баломошка на букву "М" Зенит продав Халка принес бабушкам более 50 миллионов а там идругиеталанты на выходе за миллионы Ходят слухи ,что и баламошку насильно продадут по цене его ума,рубликов так за двести _______________________________________________________________________________________________________Бабушкам миллера и его коллег?Логика на уровне унитаза.
09:12 6 августа
ЗЮК
SmilefH1121 И, кстати, бюджет Зенита порядка 180 млн евро в год, если его раздать народу (а в стране сейчас проживает порядка 146 млн граждан), то получится примерно по 1,23 евро разовой годовой выплаты, что сейчас меньше 87 рублей В ГОД. Поэтому неадекваты, нищеброды и просто идиоты, закройте пасти про то, какие ОГРОМНЫЕ НАРОДНЫЕ деньжищи тратит Газпром на Зенит (кстати, от Газпрома в зенит идёт не больше половины бюджета), или уточняйте КАКИЕ ИМЕННО ОГРОМНЫЕ средства и сколько это будет на рыло в год, если раздать, как вы предлагаете=))) ________________________________________________________________________________________________________ Имбецил,деньги можно не только раздавать,но и вкладывать.В инфраструктуру страны например.Дороги,детские сады и школы у нас в дефиците,но твой мозг не способен мыслить такими категориями.
09:09 6 августа
ravilius777
сейчас время воров, сто лет назад было время кровопийц...прошло, и это тоже пройдет... Спросите а что зенит?? и это тоже пройдет, труба и питерские в Москве же не вечно, не будет трубы будет снова подвал первой лиги, все вернется
09:08 6 августа
Производственник
баламошка Бомжам легко, они за чужие бабки, что угодно с тобой готовы сделать. Фурсенка и Сарасания с удовольствием выкинут чужие бабки на ветер. "Готовы продать за те же деньги, за которые покупали". Смяшно. А кто вернёт российским бабушкам те деньги, когда ты не играл, а тебе платили ИХ зарплату?! Ты, хотя, ни в чём не виноват, а вот их адово пламя поглотит...В том числе и благодаря самому ржачному президенту РФС - "Ф" мы находимся на 63 месте в рейтинге. Ё....й клоун. 06:18 ========================================================================================================= Баломошка на букву "М" Зенит продав Халка принес бабушкам более 50 миллионов а там идругиеталанты на выходе за миллионы Ходят слухи ,что и баламошку насильно продадут по цене его ума,рубликов так за двести
09:04 6 августа
котофеич
Дебил раздает 147 миллионовна 42 миллиона пенсионеров и ролучант результат по 4.69 евро.напоминает придурков из правительства!!!
09:02 6 августа
Serenky25
SmilefH1121 трансферная политика зенита это позор..скупка игроков что бы их на лавки посадить..сборная аргентины...мне даже 16 рублей жалко...А пир во время чумы это..не вовремя Питер жирует..
08:49 6 августа
ustin007
Спартак, ЛОКО, Цска, Рубин всем этим клубам этот классный игрок пригодился бы!
08:46 6 августа
SmilefH1121
Serenky25 SmilefH1121 хорош позориться то...в Пенсионный фонд платят все официально работающие..И налоги платят..РАЗ Газпром позиционирует себя как народная компания и газ это общее достояние..то не надо устраивать пир во время чумы и людей злить...//////////////////////// Позоришься тут ты, если для тебя 16 рублей в год пир во время чумы=)))
08:26 6 августа
SmilefH1121
И, кстати, бюджет Зенита порядка 180 млн евро в год, если его раздать народу (а в стране сейчас проживает порядка 146 млн граждан), то получится примерно по 1,23 евро разовой годовой выплаты, что сейчас меньше 87 рублей В ГОД. Поэтому неадекваты, нищеброды и просто идиоты, закройте пасти про то, какие ОГРОМНЫЕ НАРОДНЫЕ деньжищи тратит Газпром на Зенит (кстати, от Газпрома в зенит идёт не больше половины бюджета), или уточняйте КАКИЕ ИМЕННО ОГРОМНЫЕ средства и сколько это будет на рыло в год, если раздать, как вы предлагаете=)))
08:25 6 августа
karwin
В Краснодар. Его команда.
08:16 6 августа
Dimos.
жаль что он не в статусе свободного агента
08:15 6 августа
Serenky25
SmilefH1121 хорош позориться то...в Пенсионный фонд платят все официально работающие..И налоги платят..РАЗ Газпром позиционирует себя как народная компания и газ это общее достояние..то не надо устраивать пир во время чумы и людей злить...
08:14 6 августа
SmilefH1121
баламошка Sinaron Баламошка, ты не устал ещё нести бред про бабушкины деньги? Когда же у тебя появится хоть капелька мозга?////////////////////Фурсенка, ты штоле?! Думаешь люди тебя не запомнят? Запомнят, как чёрное пятно(кляксу) на небосклоне нашего футбола Привет, нищеброд, я понимаю что денег у тебя маловато, вот ты и фапаешь на деньги Зенита, а отсутствие денег у тебя скорее всего подразумевает невысокий IQ, но давай всё же посчитаем сколько денег могут получить пенсионеры, если отдать им ВСЕ деньги, потраченные на Жулиану (трансфер + з/п): Трансфер 7 млн евро, з/п 2,4 млн евро в 2017 году, сложим и округлим до 10 млн евро=)) В России сегодня примерно 42 млн пенсионеров. 10 млн евро делим на 42 млн пенсионеров и получаем разовую выплату в 0,238 евро, что составляет примерно 16 рублей 75 копеек=)). И это с округлениями и без учёта налогов, реальная сумма будет меньше=)). Стоимость ВСЕГО Зенита сейчас примерно 197 млн евро, таким образом если полностью продать всех игроков и раздать деньги пенсионерам, то получат они примерно по 4,69 евро единовременной выплаты, что составит в рублях чуть меньше 330 рублей, а если 330 рублей отдать нищеброду вроде тебя, то он купит 2 бутылки водки и сдохнет в подворотне, так что пусть уж лучше популиризируют футбол в Петербурге, чем отдают деньги тебе=)))
08:07 6 августа
Serenky25
Выкупай контракт и вали оттуда..За Спартак не знаю..а ЦСКА точно возьмут..
07:22 6 августа
баламошка
Скольких же бомжи сгнобили... Вы же реально-чёрная дыра. Прорва сибирского газа. Жулиану-игрок мирового уровня, а вы превратили его в обычного бомжа. Хотя он сам виноват, одна дорога - в Котай. Ну а от обычных новосельцевых и ерохиных остаётся тока ржать. Они в последний раз увидели сборную России в иллюминаторе самолёта, когда приземлялись в Питере.
07:21 6 августа
Патриот Сибири
Амкар или Арсенал - нормальное продолжение карьеры для одного из "лучших" футболистов РПЛ прошлого года по версии питерских. Вчера ты "борешься" в составе Зенита за золото, а завтра играешь за аутсайдеров. Главное, что у питерских коллизии такого рода не вызывают когнитивного диссонанса.
07:20 6 августа
andreichf
Если согласен играть за 2 млн. беги к Гинеру или Федуну, может быть и возьмут
07:11 6 августа
баламошка
Sinaron Баламошка, ты не устал ещё нести бред про бабушкины деньги? Когда же у тебя появится хоть капелька мозга?////////////////////Фурсенка, ты штоле?! Думаешь люди тебя не запомнят? Запомнят, как чёрное пятно(кляксу) на небосклоне нашего футбола.
06:52 6 августа