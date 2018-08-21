Жулиану стал одноклубником Мусы

"Аль-Насср" объявил о подписании полузащитника "Фенербахче" Жулиану. 28-летний бразилец поставил подпись под трехлетним контрактом с клубом, в который ранее перешел нападающий Ахмед Муса.
Жулиану известен в России по выступлениям за "Зенит". В 2016 году футболист подписал с российским клубом контракт на 4 года, но по окончании сезона перебрался в "Фенербахче". За турецкий клуб полузащитник провел 37 матчей, забил 16 мячей и сделал 6 голевых передач.
رسمياً .. أنهت إدارة نادي #النصر "مساء هذا اليوم" توقيع جميع الأطراف لإكمال إجراءات انتقال الدولي البرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا لاعب نادي فنربخشه التركي .. وذلك بعقد يمتد لثلاث سنوات .#الاتحاد_للطيران_عالمي pic.twitter.com/FE3s3RCo7T– نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) 20 августа 2018 г.