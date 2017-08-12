Жулиану: "Спасибо "Фенербахче", что поверил в меня"

Новичок "Фенербахче" Жулиану выразил надежду, что ему удастся принести пользу клубу в новом сезоне. Хавбек перешел в турецкий клуб из "Зенита".

- Спасибо "Фенербахче" за предоставленную возможность, - цитирует официальный сайт клуба Жулиану. - Спасибо, что поверили меня и дали мне это почувствовать. Я хочу внести свой вклад в командный успех, забивать голы и делать передачи. Надеюсь, мы проведем выдающийся сезон.

Мне очень льстит интерес и внимание фанатов. Спасибо за поддержку и за то, что верите в меня. Вместе мы можем достичь отличных результатов.