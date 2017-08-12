Жулиану прошел медосмотр в "Фенербахче"

Полузащитник "Зенита" Жулиану прошел в одной из турецких клиник медицинское обследование, сообщает пресс-служба "Фенербахче". В ближайшее время футболист подпишет с новым клубом контракт.
Ранее сообщалось о том, что аренда бразильца обойдется "канарейкам" в один миллион евро. В соглашение сторон будет включен пункт о возможном выкупе хавбека по окончании сезона за шесть миллионов евро.
Напомним, Жулиану перешел в "Зенит" из "Гремиу" в прошлом году, подписав контракт до 2020 года. В прошлом сезоне он провел за санкт-петербургскую команду 38 матчей, забив 17 голов и оформив 13 результативных передач.
Giuliano Victor De Paula Sağlık Kontrolünden Geçti | https://t.co/22i4ONqCQw pic.twitter.com/wYJclJnEif– Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 12 августа 2017 г.