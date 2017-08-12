Жулиану прошел медосмотр в "Фенербахче"

Полузащитник "Зенита" Жулиану прошел в одной из турецких клиник медицинское обследование, сообщает пресс-служба "Фенербахче". В ближайшее время футболист подпишет с новым клубом контракт.

Ранее сообщалось о том, что аренда бразильца обойдется "канарейкам" в один миллион евро. В соглашение сторон будет включен пункт о возможном выкупе хавбека по окончании сезона за шесть миллионов евро.