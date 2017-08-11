Жулиану: "Не могу дождаться, когда выйду на поле за "Фенербахче"

Полузащитник "Зенита" Жулиану, который близок к переходу в "Фенербахче", отметил, что не может дождаться, когда выйдет на поле за новую команду. Он также добавил, что постарается показать тот футбол, которого от него ждут.

Отметим, что сегодня бразилец отправился в Стамбул, чтобы пройти медобследование в клубе.

– Очень рад, что такой клуб, как "Фенербахче", проявил ко мне интерес. Я постараюсь показать тот футбол, которого от меня ожидают, – приводит пресс-служба клуба слова Жулиану. – Надеюсь, что мы сможем выиграть вместе с командой чемпионат.

Я слышал, что болельщики говорили обо мне, и я очень счастлив. Я знаю, что им не терпится увидеть мою игру. Я чувствую то же самое. Не могу дождаться, когда выйду на поле за "Фенербахче".

Я знаю нескольких игроков в команде. Например, здесь играет мой близкий друг Жозеф Соуза. "Фенербахче" – сильная команда с отличными игроками.

Напомним, Жулиану перешел в "Зенит" из "Гремиу" в прошлом году, подписав контракт до 2020 года. В минувшем сезоне он провел за санкт-петербургскую команду 38 матчей, забив 17 голов и оформив 13 результативных передач.