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Жуков ушел из "Урала" в "Кайрат" и будет играть за сборную Казахстана

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Полузащитник "Урала" Георгий Жуков продолжит карьеру в "Кайрате". Об этом в своем профиле в Instagram сообщил председатель наблюдательного совета алматинского клуба Кайрат Боранбаев. По условиям сделки, 22-летний футболист будет выступать и за сборную Казахстана. Остальные подробности сделки не разглашаются.

Жуков перебрался в "Урал" из голландской "Роды" минувшим летом, но принял участие лишь в шести матчах во всех турнирах. У хавбека есть также бельгийское и российское гражданство. Он принял участие в двух товарищеских матчах в составе сборной Казахстана, но отказывался играть в официальных встречах, так как рассчитывал на вызов из Бельгии, за которую выступал на юниорском уровне.

Напомним, что за "Кайрат" играет экс-капитан сборной России Андрей Аршавин.

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