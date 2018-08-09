Жозе Моуринью: "Трансферное окно закрывается, я хотя бы перестану об этом думать"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал возможные трансферы своей команды в последний день перед закрытием летнего окна. Напомним, что трансферное окно закрывается в сегодня, 9 августа.

- У меня нет информации, я не уверен - приводит Sky Sport слова Моуринью. -Трансферное окно закрывается сегодня, и я хотя бы перестану об этом думать. Мне нужно сфокусироваться на тех игроках, которые есть у меня в распоряжении на первые три матча, потому что после игры со "шпорами" будет пауза на игры сборных. У меня будет пара недель восстановить ребят и подготовить их получше. Мне нужно сфокусироваться на игроках.