Жозе Моуринью: "Роналду сейчас могут себе позволить только Зидан и "Реал"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью опроверг информацию о возможном возвращении форварда Криштиану Роналду в английский клуб. Португальский специалист отметил, что игрока сейчас может себе позволить только сам "Реал".

– "Реал" сейчас в кризисе, результаты у команды не лучшие, – цитирует сайт "Юнайтед" Моуринью. – Но я работал там три года, и команда мне небезразлична. Я буду последним, кто захочет еще больше подлить масла в огонь. Чтобы напротив, попытаться немного потушить пламя, я скажу, что такого игрока, как Криштиану, хотел бы видеть у себя любой тренер и любой клуб, но позволить его себе сейчас могут только Зидан и "Реал".

Напомним, что 32-летний футболист играл за "МЮ" с 2003 по 2009 год.