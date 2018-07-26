Жозе Моуринью: "Переход Роналду в "Ювентус" - фантастика для итальянского футбола"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что переход нападающего Криштиану Роналду в "Ювентус" является фантастическим для итальянского футбола. 33-летний португалец стал игроком туринского клуба 10 июля.

- Переход Роналду в "Ювентус" - это фантастика, - цитирует Моуринью Football Italia. - Туринской команде будет еще проще доминировать в итальянском чемпионате. Однако этот трансфер может стать дополнительной мотивацией для соперников "Ювентуса", он даст толчок для дальнейшего развития топовых клубов серии А.

Ранее Роналду выступал за "Реал", в составе которого дваджы становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.