Жозе Моуринью: "МЮ" не даст мне 600 миллионов на шестерых игроков по 100 миллионов"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что ограничен в трансферном бюджете. По его словам, клуб проигрывает конкурентам из-за того, что те могут себе позволить большие траты на игроков.

- Вы думаете, клуб даст мне 600 миллионов фунтов стерлингов и предложит купить шестерых игроков по 100 миллионов? Нет, клуб так не сделает. И это не критика, учитывая современный рынок. Я не хочу сказать ничего в адрес Гвардьолы, но он всегда получает поддержку в том, что делает. Когда Пеп пришел в "Сити", у него был вратарь сборной Англии Джо Харт. Но он не нравился Гвардьоле, и тот купил Браво. А потом еще и Эдеросна. Теперь ему все нравится.

У него был Сабалета и Коларов. Хорошие игроки, но они старше 30 лет. Пеп захотел заменить их и купил не двух, а трех футболистов - Уокера, Менди и Данилу. Можем ли мы одновременно купить 6-7 игроков? Нет. Так что это все непросто. Или вы идете в клуб без лимита и правил fair play, или сталкиваетесь с трудностями.