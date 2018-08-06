Жозе Моуринью: "Ливерпуль" скупает всех и вся. "МЮ" нужно усиление"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что у его соперников более выгодная позиция на трансферном рынке перед началом сезона.

- В клубе давно знают о том, чего я хочу. Они пытаются сделать все возможное, - приводит Evening Standart слова Моуринью. - У нас есть еще несколько дней до закрытия трансферного окна. Наши конкуренты имеют фантастические составы - и "Челси", и "Тоттенхэм", и "Манчестер Сити". Или же они инвеструют, как "Ливерпуль", который скупает всех и вся. Если "МЮ" не усили команду, нам предстоит трудный сезон.