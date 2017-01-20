Жозе Моуринью: "Лион" сделал очень выгодное предложение по приобретению Депая"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказал мнение о том, что полузащитник Мемфис Депай, перешедший в "Лион", обладает всеми качествами для того, чтобы стать одним из лучших игроков Европы. По словам португальского специалиста, французский клуб сделал очень выгодное предложение по приобретению голландского хавбека.

– Депай – настоящий профессионал, – приводит The Mirror слова Моуринью. – Если кто-то имеет иное мнение на этот счет, он глубоко заблуждается. Депай усердно работал на тренировках. Переход в "Лион" станет для него новым вызовом в профессиональной карьере.

Я могу сказать исключительно хорошие слова о голландском полузащитнике. Однако в нашей команде конкуренция на его позиции очень велика, на одно место претендуют сразу 7 игроков. Считаю, что Депай обладает всеми качествами для того, чтобы стать одним из лучших игроков Европы. Изначально я не думал о его продаже, однако не буду скрывать, что по его кандидатуре клубу поступило очень выгодное предложение.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что французский клуб заплатил "Манчестер Юнайтед" 16,5 миллиона евро за трансфер голландского хавбека. Сообщалось, что спустя некоторое время англичане могут получить еще до 8 миллионов евро в качестве бонусов.