Жозе Моуринью: "Если Бэйл не входит в планы "Реала", то я жду его в "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед матчем за Суперкубок Европы против "Реала" заявил, что хотел бы видеть в своей команде нападающего мадридцев Гарета Бэйла. Специалист отметил, что руководство манкунианцев готово вступить в борьбу за футболиста, если он не входит в планы "Королевского клуба" на предстоящий сезон.

– Если Бэйл завтра сыграет, значит, "Реал" хочет сохранить его в команде, – цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью. – Но если он не входит в их планы и сам желает покинуть клуб, то я жду его в Манчестере. "МЮ" готов побороться за него с другими клубами.

Напомним, что матч "Реал" – "Манчестер Юнайтед" пройдет 8 августа в Скопье и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.