Жозе Моуринью: "300 миллионов евро на трансферы недостаточно"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что 300 миллионов евро было недостаточно, чтобы перестроить команду. Такую сумму клуб потратил на трансферы за время работы португальца.

- Этого недостаточно. Мы второй год перестраиваем команду, но она не является одной из лучших в мире, - приводит AS слова Моуринью. - "Манчестер Сити" покупает защитников по цене форвардов. Большие клубы тратят такие суммы, которые не могут позволить другие.