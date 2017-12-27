02:15 | Футбол — Трансферы

Жозе Моуринью: "300 миллионов евро на трансферы недостаточно"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что 300 миллионов евро было недостаточно, чтобы перестроить команду. Такую сумму клуб потратил на трансферы за время работы португальца.

- Этого недостаточно. Мы второй год перестраиваем команду, но она не является одной из лучших в мире, - приводит AS слова Моуринью. - "Манчестер Сити" покупает защитников по цене форвардов. Большие клубы тратят такие суммы, которые не могут позволить другие.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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alex13b

Его надо в ЦСКА, к Гинеру. Тогда бы и 30 млн показались бы нереальной суммой

03:42

muchacho

Вот это пидор-р!

03:13