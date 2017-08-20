Жонатас прилетел в Германию для перехода в "Ганновер"

"Ганновер" в Твиттере сообщил о прибытии нападающего "Рубина" Жонатаса. Завтра 28-летний игрок пройдет медицинское обследование.
По информации СМИ, клуб выплатит за бразильца 8 миллионов евро. Вчера главный тренер казанцев Курбан Бердыев сообщил, что игрок покидает команду из-за финансового положения "Рубина".
В текущем сезоне Жонатас провел в премьер-лиге пять матчей и забил четыре гола.
Bem-vindo! 🤗 @Jonathasjesus22 ist in #Hannover angekommen - morgen geht's zum #H96-Medizincheck! 👌 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚 pic.twitter.com/3J1mffMZgL– Hannover 96 (@Hannover96) 20 августа 2017 г.