Жонатас прилетел в Германию для перехода в "Ганновер"

"Ганновер" в Твиттере сообщил о прибытии нападающего "Рубина" Жонатаса. Завтра 28-летний игрок пройдет медицинское обследование.

По информации СМИ, клуб выплатит за бразильца 8 миллионов евро. Вчера главный тренер казанцев Курбан Бердыев сообщил, что игрок покидает команду из-за финансового положения "Рубина".

В текущем сезоне Жонатас провел в премьер-лиге пять матчей и забил четыре гола.