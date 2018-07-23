Жоаузинью перейдет в "Динамо"

Как стало известно "СЭ", полузащитник Жоаузинью, долгое время выступавший за "Краснодар", продолжит карьеру в "Динамо". Контракт с хавбеком будет рассчитан на два года. О переходе 29-летнего игрока в московский клуб должно быть объявлено в ближайшее время.

Жоаузинью, имеющий российское гражданство, был близок к переходу в тульский "Арсенал". Также его предлагали казахстанским клубам. Однако требования относительно финансовой стороны контракта - по некоторым данным, около 800 тысяч евро - смогло удовлетворить только "Динамо".

Жоаузинью выступал за "Краснодар" с 2011 года. В сезоне-2017/18 он провел за команду 26 матчей, забив два мяча. Покинул клуб после истечения срока соглашения. (Сергей ЕГОРОВ)