Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру стал игроком "Челси", сообщает пресс-служба "синих". Контракт подписан на 1,5 года. Сумма трансфера не разглашаются, но ранее появилась информация о том, что "канониры" получат 22 миллиона евро.

Напомним, Жиру перешел в "Арсенал" из "Монпелье" летом 2012 года. В составе лондонской команды он провел 250 матчей во всех турнирах, в которых забил 104 мяча. В этом сезоне на его счету 25 выходов на поле и 7 голов.