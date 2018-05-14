Жена Щенникова попрощалась с семьями Натхо и Вернблума

Диана Щенникова, жена защитника ЦСКА Георгия Щенникова, попрощалась с семьями полузащитников команды Понтуса Вернблума и Бибраса Натхо. Ранее стало известно, что швед покидает армейцев после этого сезона. Информации по Натхо не было, игрок вел переговоры о продлении контракта.

"Мы будем очень сильно по вам скучать, ребята! Вы навсегда в моем сердце!" - написала Диана в Инстаграме.

Натхо выступал за ЦСКА с 2014 года. В этом сезоне он провел 44 матча, в которых забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач.

Вернблум отыграл за армейцев шесть лет. Всего он провел 210 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей.