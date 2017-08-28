Жан-Мишель Сери: "Взорвался, когда узнал о срыве перехода в "Барселону"

Полузащитник "Ниццы" Жан-Мишель Сери рассказал о том, что руководство клуба пообещало продать его в "Барселону". По его словам, трансфер не состоялся, так как "орлята" запросили больше денег.

- Я очень плохо себя чувствую, - цитирует Сери Mundo Departivo. - Не буду врать. Я пропустил матч "Ниццы", так как я не мог думать о футболе. Я всегда мечтал выступать за "Барселону", а моя мечта разбилась.

Переговоры шли тяжело, переход не состоялся из-за финансовых причин. Я не буду оправдываться, но в матче против "Наполи" я испытывал психологическое давление. Я всегда хочу участвовать в построении игры команды, но в этом матче это было невозможно. Я больше часа говорил с руководством "Барселоны", но они ничего не сказали о переговорах. Я вернулся домой счастливым, а на следующее утро я узнал о том, что переход не состоится.

Я отправился в офис "Ниццы", чтобы понять, что случилось. Там я взорвался так, что даже стены дрожали. Руководство не смогло смотреть мне в глаза. Они дали мне обещание, которое потом просто не сдержали, требуя больше денег. Надеюсь, что еще не все потеряно. Хочу выступать за большой клуб: "Ювентус", "ПСЖ", "Арсенал", "Боруссию", "Ливерпуль".