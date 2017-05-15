Жан-Мишель Олас: "За Толиссо к "Лиону" обращался финалист Лиги чемпионов"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас подтвердил, что "Ювентус" интересуется полузащитником его команды Корантеном Толиссо. Также он высказался по поводу вероятного ухода нападающего Александра Ляказетта.

– Шансы Ляказетта на уход – 50 на 50, – цитирует BeInSports Оласа. – Все зависит от него. Когда игрок приходит и просит вас его продать, а клуб делает выгодное предложение, неправильно закрывать перед ним двери. Но такой нападающий, который забивает по 25 – 30 голов за сезон, имеет определенную цену.

Что касается Толиссо, то по нему обращался большой итальянский клуб, который будет играть в финале Лиги чемпионов. Но пока все спокойно.