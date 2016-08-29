Жан-Мишель Олас: "Отказался продавать Ляказетта в "Вест Хэм" за 50 миллионов евро"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас подтвердил, что этим летом нападающего его клуба Александра Ляказетта пытался купить "Вест Хэм". Он подчеркнул, что готов был отклонить большую сумму.

– Мы отказались от 50 миллионов евро, которые предлагал "Вест Хэм" за Ляказетта, – цитирует SFR Оласа. – Отказались бы и от более крупного предложения. Я мысленно был готов отказаться и от 60, от 70 миллионов. Это означает, что мы очень сильны и можем себе позволить многое. Хочется надеяться, что в ближайшие годы придется не раз отказываться от предложений такого рода, что подчеркнет уровень таланта наших игроков.