Жак-Анри Эйро: "Диегу Коста создан для "Марселя"

Президент "Марселя" Жак-Анри Эйро сообщил о заинтересованности в подписании контракта с нападающим "Челси" Диегу Костой. По его мнению, испанский форвард органично впишется в игру команды.

– Мне нравится характер Косты, его отвага и бойцовские качества, – цитирует Эйро SFR Sport. – Он просто создан для нашей команды. У него непростая ситуация с контрактом, но раз он подходит нам, почему бы не купить его. Нужно только выполнить ряд условий. Нет ничего невозможного.

Ранее появлялась информация об интересе "Марселя" к нападающему Карлосу Бакке, который в итоге перешел из "Милана" в "Вильярреал".