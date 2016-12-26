"Зенит" заплатит за Гуделя 6 миллионов евро?

Полузащитник "Аякса" Неманья Гудель может обойтись "Зениту" в 6 миллионов евро, сообщает Soccernews.nl. Ранее "СЭ" сообщал, что петербургский клуб планирует приобрести 25-летнего футболиста. Также в футболисте заинтересованы "Гамбург" и "Саутгемптон", но отмечается, что именно "Зенит" является лидером в гонке за Гуделя.

Трансфер состоится, если клуб из Санкт-Петербурга покинет бельгиец Аксель Витсель, которого надеется приобрести "Ювентус". В текущем сезоне чемпионата Голландии Гудель провел 6 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. За "Аякс" он выступает с 2015 года.

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