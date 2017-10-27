"Зенит" отказался продавать Нету "Фенербахче" за 1,5 миллиона евро и хочет 2,5 миллиона

"Фенербахче" предложил "Зениту" выкупить контракт защитника Луиша Нету, который выступает за турецкий клуб на правах аренды, утверждает Fotospor. Команда из Стамбула предложила за 29-летнего игрока 1,5 миллиона евро.

Сообщается, что сине-бело-голубые просят за португальца 2,5 миллиона евро. Клубы продолжают переговоры о выкупе контракта игрока.

Напомним, Нету выступал за "Зенит" с 2013 года, в это межсезонье он перешел в "Фенербахче". Его аренда заканчивается в конце сезона. В текущем сезоне защитник провел пять матчей в чемпионате Турции и не отметился результативными действиями.