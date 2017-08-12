"Зенит" объявил о трансфере Жулиану в "Фенербахче"

"Зенит" на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Жулиану в "Фенербахче". Напомним, что бразилец ранее в своем Инстаграме публиковал фотографии из аэропорта, а также форму турецкого клуба.
"Зенит" благодарит Жулиану за невероятную самоотдачу, пользу, принесенную команде, и желает новых успехов!" – говорится на сайте петербургского клуба.
27-летний футболист играл за "Зенит" с 2016 года. Всего за клуб он провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал 13 голевых передач.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-08-12-zhuliano-prodolzhit-kareru-v-fenerbakhche.htm
rustov
Жаль, очень квалифицированный игрок... Пригодился бы в ЦСКА
19:52
Thergothon
трансфер. Продали за 7 лямов. Я считаю, что это ошибка. Игрок стоит дороже
19:51
asc0002
Millwall82 Какой трансфер? -- Полноценный, он на 4 года с ними контракт подписал.
19:47
Komendant1
Полноценный трансфер.
19:47
AKBI
Жаль! ...
19:47
Millwall82
Какой трансфер? Когда аренда.
19:35
ustin007
Жаль классный игрок!!!
19:34