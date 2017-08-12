"Зенит" объявил о трансфере Жулиану в "Фенербахче"

"Зенит" на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Жулиану в "Фенербахче". Напомним, что бразилец ранее в своем Инстаграме публиковал фотографии из аэропорта, а также форму турецкого клуба.

"Зенит" благодарит Жулиану за невероятную самоотдачу, пользу, принесенную команде, и желает новых успехов!" – говорится на сайте петербургского клуба.

27-летний футболист играл за "Зенит" с 2016 года. Всего за клуб он провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал 13 голевых передач.