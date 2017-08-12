19:30 | Футбол — Трансферы

"Зенит" объявил о трансфере Жулиану в "Фенербахче"

7

"Зенит" на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Жулиану в "Фенербахче". Напомним, что бразилец ранее в своем Инстаграме публиковал фотографии из аэропорта, а также форму турецкого клуба.

"Зенит" благодарит Жулиану за невероятную самоотдачу, пользу, принесенную команде, и желает новых успехов!" – говорится на сайте петербургского клуба.

27-летний футболист играл за "Зенит" с 2016 года. Всего за клуб он провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал 13 голевых передач.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-08-12-zhuliano-prodolzhit-kareru-v-fenerbakhche.htm

7
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

rustov

Жаль, очень квалифицированный игрок... Пригодился бы в ЦСКА

19:52

Thergothon

трансфер. Продали за 7 лямов. Я считаю, что это ошибка. Игрок стоит дороже

19:51

asc0002

Millwall82 Какой трансфер? -- Полноценный, он на 4 года с ними контракт подписал.

19:47

Komendant1

Полноценный трансфер.

19:47

AKBI

Жаль! ...

19:47

Millwall82

Какой трансфер? Когда аренда.

19:35

ustin007

Жаль классный игрок!!!

19:34